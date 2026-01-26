Habertürk
        Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 13:52
        Kayseri'de bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi
        Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar M.Ü. ve kardeşi M.A.Ü, maktul Emirhan Ç'nin müşteki yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Mahkeme başkanı, sanıkların babası A.Ü. hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan hazırlanan ek iddianamenin dosyayla birleştirildiğini belirtti.

        Maktulün annesi H.Ç, bir yıldır evlerinin yangın yeri haline geldiğini ifade ederek, sanıkların en ağır cezayı almalarını istedi.

        Baba H.Ç. sanıkların babası A.Ü'nün de tutuklanmasını talep etti.

        Sanık M.Ü. savunmasında, olayın aniden geliştiğini öne sürerek, "Babam A.Ü. ile fikir ve eylem birliği içinde olmadığımız açıktır. Babamın beraatini istiyorum. Kendim için bir şey istemiyorum." dedi.

        Sanık M.A.Ü. ise diyeceği bir şey olmadığını ifade ederek, tahliyesini istedi.

        Müşteki avukatı da hakkında zorla getirme kararı olmasına rağmen duruşmaya gelmeyen sanıkların babası A.Ü'nün de tutuklanmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluğunun devamına, sanık A.Ü. hakkında yurt dışı yasağı adli kontrol şartı uygulanmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Merkez Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde, 18 Ocak 2025'te iki grup arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan Emirhan Ç. (20) hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan kardeşler M.Ü. (20) ve M.A.Ü. (17) tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

