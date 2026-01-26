Devlet desteğiyle kurduğu fabrikada günde 100 bin paket glütensiz gıda üretiyor

ERGÜN HAKTANIYAN - Devletten yaklaşık 200 milyon lira yatırım teşviki ile Kayseri'de 500 milyon liralık glütensiz gıda fabrikası kuran Enes Koç, ürünlerini 5 ülkeye ihraç ediyor.



"Glütensiz Sofra" adını verdiği işletmesi için 2018'deki kuruluş aşamasında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) Genç Girişimci Hibe Desteği alan Koç, fabrikasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının verdiği devlet teşviklerinden yararlanarak aldığı ekipmanlarla büyüttü.



Yaklaşık 500 milyon liralık yatırıma ulaşan fabrika, bunun 200 milyonunu devletin ekipman desteği ile sağladı.



Ekmek, un, irmik, kurabiye, kek, simit, yulaf ezmesi, mısır gevreği, pasta, pizza, sütlü tatlı gibi glütensiz gıda üretmeye başlayan fabrikada 50 kişiye de istihdam sağlandı.



- "Bu tesislerin komple yatırım maliyeti 500 milyon lira"



Fabrika Genel Müdürü Enes Koç, AA muhabirine, sosyal sorumluluk kapsamında kurulan bir firma olduklarını söyledi.



Fabrikada glütensiz yiyecekler ürettiklerini anlatan Koç, devlet desteğiyle seri imalat yapan bir yapıya kavuştuklarını ifade etti.



Teşvik aldıklarını anımsatan Koç, şunları kaydetti:



"İki yatırım teşviğimiz oldu bu süreçte. Bu tesislerin komple yatırım maliyeti 500 milyon lira civarında. Devletten aldığımız yatırım teşviklerinin bize katkısı 200 milyon lira civarında oldu, kullandığımız yatırım teşvikleriyle beraber. 5 ana kalemde üretim yapıyoruz. Un bölümümüz var, glütensiz un çeşitleri imalatı yapıyoruz. Ekmek imalatımız var, glütensiz ekmek simit, poğaça paket halinde 90 gün raf ömürlü üretiyoruz. Donuk ürün imalatı yapıyoruz. Sütlü tatlı üretimlerimiz var. Bisküvi ve kraker üretimimiz var. Bir sonraki aşamada da şu an yan binamızda kurulan glütensiz makarna hattımız var. 150'ye yakın da barkod üretimimiz var. Ulusal zincir marketlerine gönderiyoruz. Yurt içi bayilerimiz var. Kazakistan, Irak, Avustralya, KKTC, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere şu an ihracat yapıyoruz."



Koç, tesislerinde günde yaklaşık 100 bin paket gıda ürettiklerini dile getirdi.



Yatırımla ürünlere erişimde kolaylık sağlandığını vurgulayan Koç, ithal ürünlerde de fiyat rekabetinin arttığını ve fiyatta aşağı bir ivme yaşandığını belirtti.



Koç, çölyak hastası dışında insanların da erişebileceği ürün yelpazesiyle sağlıklı beslenmek isteyenlere de alternatif oluşturduklarını aktardı.



Üniversite-sanayi işbirliğiyle kurulduklarını vurgulayan Koç, farklı danışmanlıklarla ürün lezzetinde daha iyi bir ivme yakaladıklarını sözlerine ekledi.

