        Haberleri

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediye başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 13:35 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:35
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen programda, yatırım değerlendirme ve istişarelerde bulunuldu.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, "Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ile birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, şehrimizin geleceğine yönelik yürüttüğümüz çalışmaları ele aldığımız, karşılıklı fikir alışverişiyle geçen verimli bir değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

        Büyükkılıç, Palancıoğlu, Çolakbayrakdar ve Yalçın'a emekleri için teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

