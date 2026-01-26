Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediye başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen programda, yatırım değerlendirme ve istişarelerde bulunuldu.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, "Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ile birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, şehrimizin geleceğine yönelik yürüttüğümüz çalışmaları ele aldığımız, karşılıklı fikir alışverişiyle geçen verimli bir değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.



Büyükkılıç, Palancıoğlu, Çolakbayrakdar ve Yalçın'a emekleri için teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

