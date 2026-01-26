Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesinden üniversitede öğrencisi olan 2 bin 697 aileye maddi destek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı Projesi" kapsamında 2 bin 697 aileye toplam 20 milyon 227 bin 500 lira destekte bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 18:18 Güncelleme: 26.01.2026 - 18:18
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı destek ödemeleri üniversitede okuyan öğrencilerin ailelerinin hesaplarına yatırıldı.

        Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kent sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli ailelerin devlet ve vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyan öğrencilerine destek olmak için yürütülen projede, 2 bin 697 aileye 7 bin 500'er lira destek ödemesi yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrenci ve genç dostu belediye olarak daima öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.

        Proje ile hem ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hem de üniversite öğrencilerinin eğitimini desteklemeyi amaçladıklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Yerel yönetim hizmetlerimizle çocuklarımız ve gençlerimizin daha donanımlı bir şekilde yetişmelerine katkı sunmaya çalışırken, yükseköğretim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ve ailelerine maddi olarak destek sağlıyoruz. 'Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı Proje'mizde bu eğitim öğretim yılı için destek ödemeleri, ailelerin hesaplarına aktarıldı. 2 bin 697 aileye 20 milyon 227 bin 500 lira destek ödemesi yaptık. Aileler, öğrencilerimiz için güle güle harcasınlar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

