        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu yapıldı

        İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 24. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 16:40 Güncelleme: 26.01.2026 - 16:40
        İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu yapıldı
        İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 24. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        İncesu Belediyesi Konferans Salonu’nda yapılan genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları görüşüldü.


        Yapılan seçimde Faruk Ünsal güven tazeledi.


        Ünsal, yaptığı konuşmada, kendisine duyulan güvenden dolayı teşekkür ederek, İncesu esnafının sorunlarının çözümü ve oda hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

        Genel kurula, TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fevzi Aykar, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve esnaf katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

