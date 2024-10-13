Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. (20) ile K.D. (22), bıçaklanarak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili S.E.Ç. (19), A.E.Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20), Ö.F.K. (21), N.B.Y. (20) gözaltına aldı.
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