        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nin çatısında yenileme çalışması başlatıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nin çatısında yenileme çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 16:09 Güncelleme: 16.12.2025 - 16:12
        Kayseri Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nin çatısında yenileme çalışması başlatıldı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nin çatısında yenileme çalışması başlatıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, huzurevinin 780 metrekarelik çatı alanında 7 gün sürecek tadilat işlemleri yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla çatı tamiratına başladıklarını belirterek, "İnşallah 7 gün gibi kısa bir sürede burasının tadilatını bitireceğiz. 780 metrekare çatı alanımızın komple membran ve panel değişimini yapıp daha huzurlu ve güvenli bir şekilde huzurevi sakinlerimize teslim etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

        Kılıç, desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

