Melikgazi Belediyesi, kar yağışına karşı önlemlerini aldı

Melikgazi Belediyesi, kış aylarında yaşanabilecek kar yağışı ve buzlanmadan etkilenmemek için hazırlıklarını tamamladı.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek kar yağışı ve buzlanmalara karşı karla mücadele ekiplerinin 24 saat esasına göre çalışacağını ifade etti.

Vatandaşların karlı havalarda kış şartlarına uygun hareket etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Karla mücadelede kullanılacak tüm iş makinelerini kış koşullarına uygun hale getirdik. İlçemizin tüm mahallelerinde merkez ve kırsal olmak üzere trafiğin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayacağız. Tüm karla mücadele araçlarımızla 2 vardiya 24 saat teyakkuzda bekliyoruz. Kar ve buzlanmayla mücadelede kullanılacak tuz ihtiyacımızı karşıladık ve yaklaşık 14 bin tonluk stok oluşturduk. Kar küreme, tuzlama, greyder, kepçe ve yol süpürme araçlarımız olmak üzere 120 aracımız ve 387 personelimiz kış boyunca görev yapacak."