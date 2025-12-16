Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Vali Çiçek, turist rehberleriyle bir araya geldi

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur ve odaya bağlı turist rehberleriyle bir araya geldi.

        16.12.2025 - 15:44
        Vali Çiçek, turist rehberleriyle bir araya geldi
        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur ve odaya bağlı turist rehberleriyle bir araya geldi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin daha etkin tanıtılması, turizm potansiyelinin artırılması, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

        Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, turist rehberlerinin sahadaki deneyimlerinin ve görüşlerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, Kayseri turizminin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine yönelik yapılabilecek olan çalışmalara her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

        Toplantı, karşılıklı fikir alışverişi ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

