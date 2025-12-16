Vali Çiçek, turist rehberleriyle bir araya geldi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur ve odaya bağlı turist rehberleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin daha etkin tanıtılması, turizm potansiyelinin artırılması, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, turist rehberlerinin sahadaki deneyimlerinin ve görüşlerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, Kayseri turizminin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine yönelik yapılabilecek olan çalışmalara her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Toplantı, karşılıklı fikir alışverişi ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.