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        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Hakan Kayacan (20) hayatını kaybetti, K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 17:02 Güncelleme: 13.10.2024 - 17:05
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        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Hakan Kayacan (20) hayatını kaybetti, K.D. (20) yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi ise gözaltına alındı.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’ndaki bir restoranın önünde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Kayacan ve K.D. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hakan Kayacan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kayacan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili S.E.Ç. (19), A.E.Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20), Ö.F.K. (21), N.B.Y. (20) yakalanıp gözaltına alındı.

        Otopsi işlemleri tamamlanan Hakan Kayacan'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Cenazeye Kayacan'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kayacan, kılınan namazın ardından asri mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

        Öte yandan, Hakan Kayacan'ın uzman çavuşluğu kazandığı, eğitime gitmeden son kez arkadaşları ile bir araya gelmek için evden çıktığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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