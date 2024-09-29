"Kayseri Gastronomi Günleri"nde 1 ton sucuk döner ikram edilecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 4-10 Ekim'de düzenlenecek "Kayseri Gastronomi Günleri"nde vatandaşlara 1 ton sucuk döner ikram edeceklerini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Büyükkılıç, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ile Anadolu Harikalar Diyarı yanında yer alan Doğal Üretim Bahçesi'ni ziyaret etti.

Burada konuşan Büyükkılıç, 4-10 Ekim'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ikincisi düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri'nde, ziyaretçilerin lezzet dolu bir yolculuğa çıkacağını ifade etti.