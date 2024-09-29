Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapımı süren BMX parkurunda sona gelindi

Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gençlerin bisikletleriyle akrobatik hareketler yapabilecekleri BMX parkuru tamamlanma aşamasına geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı devam BMX parkurunun asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Gençlerin bisikletleriyle akrobatik hareket yapabilecekleri BMX parkurunun tamamlanma aşamasında olduğunu belirten Büyükkılıç, bu pistlerde yapılacak uluslararası yarışmalarla kente zenginlik katacaklarını kaydetti.

Pistin asfaltlanma çalışmalarında yer alan ve pistte deneme sürüşü gerçekleştiren üniversite öğrencisi Kadir İbiş, "Pist çok güzel. Türkiye'de iki tane olmasının yanı sıra sayılarının artması gençler için daha iyi olur." dedi.

Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden Abdurrahim Dönmez ise bisiklet sporunda gelişebilmeleri için böyle bir piste ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.