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        Kayseri'de bir haftada 14 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

        Kayseri'de son bir haftada uyuşturucuyla mücadele kapsamında 14 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:22 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:22
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        Kayseri'de bir haftada 14 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
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        Kayseri'de son bir haftada uyuşturucuyla mücadele kapsamında 14 zanlı tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada 39 operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, 61 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 14 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 106 gram uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ile 7 hassas terazi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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