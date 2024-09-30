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        Kayseri'de bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:55 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:55
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        Kayseri'de bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
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        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir haftada 8 olayla ilgili operasyonlar düzenledi.

        Operasyonlarda, 32 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 6 şüpheli tutuklandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 12 tabanca, 4 av tüfeği, 84 fişek, 96 tüfek kartuşu, 2 kilo 97 gram kaçak tütün ele geçirildi.

        Öte yandan, aranan 21 kişi yakalandı.

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