ERÜ'de yenilenen poliklinik ve kan alma ünitelerinin açılışı yapıldı

Kayseri'de hizmet veren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Gevher Nesibe Hastanesi'nin yenilenen poliklinik girişi ve kan alma ünitelerinin açılışı gerçekleştirildi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, yenilenen polikliniklerin açılışı nedeniyle hastanenin poliklinikler girişinde tören düzenlendi.

Törende konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erciyes Üniversitesi'nin gurur kaynağı olduğunu bildirdi.

Son zamanlarda üniversitenin girdiği birçok araştırmalar içerisinde hep üst sıralarda olduğunu belirten Çiçek, "Erciyes Üniversitesi gerçekten bizim gururumuz ve özellikle rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun'un atılımlarıyla Ankara'ya gittiğimizde nasıl değer gördüğünü ve hocalar camiasında nasıl bir ismi olduğunu gururla bildik. İstatistiklerde Erciyes Üniversitemiz hep gururlandırdı. Bundan dolayı rektörümüze teşekkür ediyor ve ekibini kutluyorum." dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise Erciyes Üniversitesinin hayırseverler yönünden şanslı bir üniversite olduğunu söyledi. Polikliniklerin yenilenmesi için kendilerine destek verenlere teşekkür eden Altun, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Fiziki mekanlardaki iyileştirmeler hastalarımıza verdiğimiz hizmet kalitesini arttırmaktadır. İnsana yapılan yatırımların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yeni hastanemizin projesiyle ilgili ihale süreçlerini de tamamladık ve onaylarımızı aldık. İnşallah proje yapım ihalesini de önümüzdeki iki hafta içerisinde gerçekleştirmiş olacağız."