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        ERÜ'de yenilenen poliklinik ve kan alma ünitelerinin açılışı yapıldı

        Kayseri'de hizmet veren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Gevher Nesibe Hastanesi'nin yenilenen poliklinik girişi ve kan alma ünitelerinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 15:49 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:49
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        ERÜ'de yenilenen poliklinik ve kan alma ünitelerinin açılışı yapıldı
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        Kayseri'de hizmet veren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Gevher Nesibe Hastanesi'nin yenilenen poliklinik girişi ve kan alma ünitelerinin açılışı gerçekleştirildi.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, yenilenen polikliniklerin açılışı nedeniyle hastanenin poliklinikler girişinde tören düzenlendi.

        Törende konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erciyes Üniversitesi'nin gurur kaynağı olduğunu bildirdi.

        Son zamanlarda üniversitenin girdiği birçok araştırmalar içerisinde hep üst sıralarda olduğunu belirten Çiçek, "Erciyes Üniversitesi gerçekten bizim gururumuz ve özellikle rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun'un atılımlarıyla Ankara'ya gittiğimizde nasıl değer gördüğünü ve hocalar camiasında nasıl bir ismi olduğunu gururla bildik. İstatistiklerde Erciyes Üniversitemiz hep gururlandırdı. Bundan dolayı rektörümüze teşekkür ediyor ve ekibini kutluyorum." dedi.

        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise Erciyes Üniversitesinin hayırseverler yönünden şanslı bir üniversite olduğunu söyledi.

        Polikliniklerin yenilenmesi için kendilerine destek verenlere teşekkür eden Altun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Fiziki mekanlardaki iyileştirmeler hastalarımıza verdiğimiz hizmet kalitesini arttırmaktadır. İnsana yapılan yatırımların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yeni hastanemizin projesiyle ilgili ihale süreçlerini de tamamladık ve onaylarımızı aldık. İnşallah proje yapım ihalesini de önümüzdeki iki hafta içerisinde gerçekleştirmiş olacağız."

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da hastaneye gelen vatandaşların daha konforlu ve huzurlu bir ortamda hizmet almalarını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

        Tören, dualarla kesilen açılış kurdelesiyle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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