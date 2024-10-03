Uygulama noktasında aracıyla çarptığı polisi yaralayan sanığa hapis cezası

Kayseri'de uygulama yapan polise aracıyla çarparak yaralayan sanık 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.T. ve taraf avukatları katıldı. Müşteki polis memuru H.U. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen H.E, olay günü sanık ve bir arkadaşıyla araçta olduğunu anlattı.

Alkollü olduklarını dile getiren H.E, "Aracı sanık İ.T. kullanıyordu. Polis noktasında durup durmadığımızı hatırlamıyorum. Aracın polise çarptığını görmedim, sonrasında kovalamaca da yaşanmadı." dedi.