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        Uygulama noktasında aracıyla çarptığı polisi yaralayan sanığa hapis cezası

        Kayseri'de uygulama yapan polise aracıyla çarparak yaralayan sanık 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 18:02 Güncelleme: 03.10.2024 - 18:02
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        Uygulama noktasında aracıyla çarptığı polisi yaralayan sanığa hapis cezası
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        Kayseri'de uygulama yapan polise aracıyla çarparak yaralayan sanık 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.T. ve taraf avukatları katıldı. Müşteki polis memuru H.U. ise duruşmaya katılmadı.

        Duruşmada tanık olarak dinlenen H.E, olay günü sanık ve bir arkadaşıyla araçta olduğunu anlattı.

        Alkollü olduklarını dile getiren H.E, "Aracı sanık İ.T. kullanıyordu. Polis noktasında durup durmadığımızı hatırlamıyorum. Aracın polise çarptığını görmedim, sonrasında kovalamaca da yaşanmadı." dedi.

        Duruşma savcısı, mütalaasında, sanık İ.T'nin "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, olay günü alkollü olduğunu, uyuşturucuyu ise bir gün sonra aldığını öne sürdü.

        Uygulama noktasında polise çarpmadığını savunan sanık, beraati ve tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık İ.T'ye "nitelikli kasten yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 2 yıl 6 ay ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tahliyesine hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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