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        Kocasinan'ın Kedi Kasabası ziyaretçilerini ağırlıyor

        Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen 15 farklı kedi türünün bulunduğu 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası' ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:18 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:41
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        Kocasinan'ın Kedi Kasabası ziyaretçilerini ağırlıyor
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        Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen 15 farklı kedi türünün bulunduğu 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası' ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Mustafa Çataloğlu İlkokulu, Özel Kayseri İsabet Anaokulu, Özel Neşe Erberk Anaokulu, Kayseri Mavi Anaokulu ve Beyaz Zambak Anaokulu öğrencileri, kedi kasabasını ziyaret ederek kedilerle vakit geçirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, proje sayesinde çocukların hayvanlarla daha yakın etkileşim kurduğunu belirtti.

        Hayvan fobisi olan bireylerin de bu mekan sayesinde korkularını yendiğini aktaran Çolakbayrakdar, "Hazreti Peygamberimizin (S.A.V) sahiplenmiş olduğu 'Müezza' isimli kedisi var. Peygamberimizin ümmeti olarak bu yaptığımız hizmet, şefkat göstermek adına örnek bir çalışmadır. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki, Allah'ın yarattığı tüm canlılara karşı sorumluluklarımızın olduğunu unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

        Tesisin sevgi dolu bir kedi kasabası olduğunu anlatan veteriner hekim Anıl Mehmet Cingil ise kasabanın pazartesi ve cuma hariç 13.00-16.00 saatleri arasında açık olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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