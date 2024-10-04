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        Kayseri'de 2. Gastronomi Günleri başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen Gastronomi Günleri'nin açılış programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 17:08 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:58
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        Kayseri'de 2. Gastronomi Günleri başladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen Gastronomi Günleri'nin açılış programı yapıldı.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bu tür etkinliklerin şehrin tanıtımına ve ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi.

        Bazılarının ise tanıtım programlarını israf diye değerlendirdiğini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

        "İlimizi tanıtmak için yapılan organizasyonlarla ilgili 'ne gereği var' diye cümleler söylenebilir. 2023 ile 2024 arasında şehrimize gelen turist sayısında 115 bin artış var. Niye arttı, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri şehri tanıttığı için arttı. Şehri tanıtmasak artar mıydı? 2 yıl içinde sadece yatak sayısında 2 bin artış var, 11 bine ulaştı yatak sayımız. Bunların hepsi bu tanıtımlarla oluyor. Bu tanıtımlar olmadan bunların artmasının imkanı yok.

        Kim ne derse desin, yapılan tanıtımların bu il için olduğunu biliyoruz. Yaptığınız tanıtımların bu il için olduğunu biz biliyoruz. Bu şehri tanıtmak için mücadele ettiğinizi biliyoruz. O yüzden tanıtımları israf saymayacağız. Gelen seslere kulak asmayacağız. Bu ili inadına da olsa tanıtmaya devam edeceğiz. Bu ili ancak böyle büyütebileceğiz."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise altyapısını tamamlayan, ticaret ve sanayide önemli bir merkez olan, ihracatta kendisinden söz ettiren Kayseri'yi turizmde de daha iyi noktaya taşımak için çalıştıklarını dile getirdi.

        Kayseri denince akla sucuk, pastırma ve mantının geldiğini anlatan Büyükkılıç, bunların tanıtımını yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

        Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıköz de Kayseri'de dünyanın en büyük gastronomi festivalinin yapılabileceğini, kentte bu potansiyelin olduğunu ifade etti.

        Programda, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından etkinlik alanındaki stantlar gezildi.

        Yarışmalar, çocuk etkinlikleri, gastroşov, konser, ünlü şeflerin vatandaşlarla buluşması gibi programlara ev sahipliği yapacak, 100 çadır ve standın hizmet vereceği 2. Kayseri Gastronomi Günleri, 10 Ekim'e kadar devam edecek.

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