Kayseri'de Gastronomi Paneli düzenlendi

Kayseri Gastronomi Günleri'nin ikinci gününde "Gastronomi Paneli" gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Gastronomi Günleri kapsamında AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıköz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa Gastronomi Paneli'nde bir araya geldi.

Panelde konuşan, Cıngı, gastronomi turizminin şehir ekonomisinde büyük rolü olduğunu ifade etti.

Büyükkılıç ise şehrin hem ulusal hem de uluslararası alanda tanıtımı için gayret gösterdiklerini belirterek, kentin yemek kültürü ve turistik değerleri hakkında da katılımcılara bilgi verdi.

Karamustafa da gelecek yıl Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde Uluslararası Gastronomi Kongresi'nin düzenleneceğini belirtti.

Panel, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.