Kayseri'de aracının kapısı açık seyreden sürücüye 32 bin 177 lira cezası
Kayseri'de trafikte kapısı açık seyreden otomobil sürücüsüne 32 bin 177 lira cezası kesildi.
Kayseri'de trafikte kapısı açık seyreden otomobil sürücüsüne 32 bin 177 lira cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden "kapısı açık seyreden araç" başlıklı paylaşımla ilgili inceleme başlattı.
Ekipler, kimliği tespit edilen sürücüye 32 bin 177 lira ceza uygularken, otomobil otoparka çekildi.
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