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        Kayseri'de aracının kapısı açık seyreden sürücüye 32 bin 177 lira cezası

        Kayseri'de trafikte kapısı açık seyreden otomobil sürücüsüne 32 bin 177 lira cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 17:07 Güncelleme: 06.10.2024 - 17:07
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        Kayseri'de aracının kapısı açık seyreden sürücüye 32 bin 177 lira cezası
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        Kayseri'de trafikte kapısı açık seyreden otomobil sürücüsüne 32 bin 177 lira cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden "kapısı açık seyreden araç" başlıklı paylaşımla ilgili inceleme başlattı.

        Ekipler, kimliği tespit edilen sürücüye 32 bin 177 lira ceza uygularken, otomobil otoparka çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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