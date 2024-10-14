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        Kayserililerin "elma armuttan değerli" gördüğü gilaburuda hasat zamanı

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'nin Akkışla ve Bünyan ilçelerinde hasadına başlanan tescilli gilaburu meyvesi, birçok ilden talep görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 11:22 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:22
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        Kayserililerin "elma armuttan değerli" gördüğü gilaburuda hasat zamanı
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        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'nin Akkışla ve Bünyan ilçelerinde hasadına başlanan tescilli gilaburu meyvesi, birçok ilden talep görüyor.

        Doğada kendiliğinden yetişen, üzüme benzeyen ve kırmızı rengiyle dikkati çeken gilaburu, hem meyve hem de meyve suyu olarak tüketilebiliyor.

        Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesince önceki yıllarda yapılan çalışmada, böbrek taşı düşürme ve ağrı kesici özelliği bilimsel olarak kanıtlanan gilaburu, Akkışla ve Bünyan ilçelerinde toplandıktan sonra salamura yapılarak yıl boyunca yenilebiliyor.

        Türk Patent ve Marka Kurumunca 2021'de coğrafi işaretle tescillenen Akkışla gilaburusunun hasadına başlayan 74 yaşındaki Necati Şimşek, AA muhabirine, çok bakım istemeyen gilaburu bitkisini budadığını ve yılda yağış miktarına göre 3-4 kez suladığını söyledi.

        Gilaburunun masrafsız, kendiliğinden yetişen bir ürün olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Burası bayır, çok düzgün bir yer değil ama alnımın teriyle bu verim hiçbir yerde bulunmaz. Her yerde bu tadı bulamazsın. Ben çok geziyorum, Yozgat'a ve Bünyan'a da gittim. Bu gilaburuyu oralarda bulamazsınız, onlarınki ufak. Burada iklimden mi, sudan mı özellikle Kululu Mahallesi'nde çok iyi. Çalışanın evini geçindirir." diye konuştu.

        Tansiyon ve kalp hastası olduğunu anlatan Şimşek, "Sabahleyin ağzıma dört gilaburu attım. Sanki ilacımı yutmuş gibi bir halim var. O kadar düzeltti, dengeyi sağladı. Dişlerimin dibindeki o kistleri yerinden oynatıyor, temizliyor. Prostat başlangıcı var, mevsiminde bu meyveyi yemeye başlayınca rahatlıyorum. Çok faydalı bir meyve. Benim için bu meyve armuttan da elmadan da çok değerli." ifadelerini kullandı.

        Şimşek, gilaburuyu çevresindekilere sattığını, faydasını bilenlerin sipariş verdiğini ya da gelip aldığını dile getirdi.

        - "Kayseri'nin gilaburusu ünlü"

        Kayınvalidesi ve kayınbabasıyla gilaburu hasadı yapan Fatma Şimşek de ekim itibarıyla gilaburu toplamaya başladıklarını, hem meyvesini hem de salamurasını sattıklarını ifade etti.

        Bol suyla yıkadıkları gilaburuyu bidonlarda güneş görmeyen yerlerde birkaç ay salamurada sakladıklarını anlatan Şimşek, "İsteyen meyve olarak yiyebilir, isteyen de şeker ilave ederek sıkıp, süzgeçten geçirerek meyve suyu halini içebilir." dedi.

        Faydalarından dolayı gilaburuya farklı bölgelerden talep olduğunu belirten Şimşek, "Ticaretimiz çok, İstanbul'a ve başka şehirlere gönderiyoruz ya da gelip alıyorlar. Epey topluyoruz, isteyeni çok oluyor. Kayseri'nin gilaburusu ünlü. İnsanlar hem böbrek sağlığı için hem şifa niyetine istiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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