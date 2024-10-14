Kayseri'de bir eve tüfekle ateş edip kaçan 2 şüpheli yakalandı

Düzenlenen operasyonda zanlılar O.T. (28) ile B.T. (34) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin olay yerine geldiği hafif ticari aracın plakasını tespit etti.

Danişment Gazi Mahallesi'nde, polis iki katlı eve tüfekle ateş edip kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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