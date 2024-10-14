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        Kayseri'de bir eve tüfekle ateş edip kaçan 2 şüpheli yakalandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir eve tüfekle ateş edip kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 23:47 Güncelleme: 14.10.2024 - 23:47
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        Kayseri'de bir eve tüfekle ateş edip kaçan 2 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir eve tüfekle ateş edip kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Danişment Gazi Mahallesi'nde, polis iki katlı eve tüfekle ateş edip kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin olay yerine geldiği hafif ticari aracın plakasını tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda zanlılar O.T. (28) ile B.T. (34) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Öte yandan kurşunlama anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, evin önüne gelen şüphelilerden birinin araç hareket halindeyken eve ateş açıp olay yerinden hızla uzaklaştıkları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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