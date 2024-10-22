15 Temmuz gazisinden terör örgütü ile mücadelede kararlılık vurgusu
RAMAZAN KAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan gazi Yusuf Çiftçi, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından terör örgütüyle mücadeleye kararlıkla devam edilmesi gerektiğini söyledi.
RAMAZAN KAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan gazi Yusuf Çiftçi, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından terör örgütüyle mücadeleye kararlıkla devam edilmesi gerektiğini söyledi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından İstanbul'da gittiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir yaralıya yardım etmek isterken vurulan ve sağ bacağındaki platinle hayatına devam eden 41 yaşındaki 4 çocuk babası Çiftçi, AA muhabirine, teröristbaşı Gülen'in ölüm haberini aldığında sevindiğini söyledi.
Ölüm haberini duyunca, sosyal medya ve haber kanallarından takibini yaptığını anlatan Çiftçi, "Daha önce son fotoğrafını, o morarmış, gebermeye yakın halini görmüştüm. Ölüm haberini alınca sevindim, bunu sevdiklerimle paylaştım. Sevdiklerime hediye de ikram ettim. Burada da iş arkadaşlarıma bir tatlı ikram edeceğim, helvasını da yiyeceğiz geberdiği için." diye konuştu.
Ölümün de çeşitleri olduğunu vurgulayan Çiftçi, Gülen'in bir münafık ve hain olarak yaşadığını ve o şekilde de öldüğünü dile getirdi.
Terör örgütü elebaşının şehitlerin intikamı alınarak ölmüş olmamasının burukluğunu da yaşadığını belirten Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çünkü birçok şehidimiz var. Bu ülkede birçok kişinin hakkını gasbettiler. Hem hırsızlık yaptılar hem gasp yaptılar hem cinayet işlediler. Birçok şehidimiz de benim bizzat şahit olduğum çatışmada oldu. Onları ben taşıdım. Onların dökülen kanlarının hakkı için onun da intikamının alınarak öldürülmüş olmasını isterdim ama takdiri ilahi, inşallah ömrünün son zamanlarında özellikle acı çekerek gebermiştir. Artık ahirette hesabını verecek. Bundan sonrasında onunla aynı fikirde olan, onun peşinden giden, ona hala 'hoca' diyen, onlara hala 'cemaat' diyen kim varsa onların da hem bu dünyada hem ahirette belalarını bulmalarını niyaz ediyorum Allah'tan."
- "Devletimiz kararlı bir şekilde FETÖ ve PKK ile mücadeleye devam etmeli"
Çiftçi, FETÖ'nün birilerinin maşası, güdümünde çalıştığını ifade ederek, "Arkalarında istihbarat örgütleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu istihbarat örgütleri, kalan FETÖ artıklarıyla yine ülkemiz içerisinde belli hesaplara girecekler. Bunların hiçbiriyle mücadele bitmemeli. Devletimiz kararlı bir şekilde FETÖ ve PKK ile mücadeleye devam etmeli." dedi.
Bundan sonra da FETÖ'ye karşı birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, "Çatımız yıkılırsa herhangi bir siyasi tartışmamız da kalmaz. Bir kavgamız da kalmaz. Çatımız varken biz kardeş kardeşe kavga da edebiliriz, barış da edebiliriz, birlikte yaşayabiliriz. Önemli olan hepimizin çatı olan devleti muhafaza etmesi ve ayakta tutmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
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