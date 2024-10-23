Başkan Büyükkılıç'tan MHP'ye hayırlı olsun ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP İl Başkanlığı ile Melikgazi ve Kocasinan ilçe başkanlıklarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP İl Başkanlığında gerçekleşen ziyarette Büyükkılıç'a, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın eşlik etti.

Ziyarette konuşan Büyükkılıç, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın'a hayırlı olsun dileğinde bulunarak, Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmanın en güzel örneğini sergilemeye devam edeceklerini belirtti.

Üzüm de MHP'nin Kayseri İl Teşkilatının yeni yönetimini tebrik ederek, "Kayseri'nin yine Türkiye'ye örnek yüzünü beraber sergileyelim inşallah. Zor zamanlardayız ama birlikteliğimiz bu zor zamanları her zaman aşar. Yönetim tanıtım toplantısında gerçekten güzel bir toplantı tertip edilmiş, tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kalın ise "Cumhur İttifakı’nın bir ve beraber hareket etmesi çok önemli. Kayseri’mizi bu noktada çok kıymetli görüyorum. Hem parti tabanımızın teşkilatla olan uyumu hem sizlerin teşkilatınızda olan uyumlarınız gerçekten Türkiye’ye örnek gösterilecek seviyede. Üç teşkilatımız da değişti, dolayısıyla teşkilata bir heyecan geldi." ifadesini kullandı.