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        Kayseri'de silahla öldürdüğü eniştesinin üzerinden araçla geçen sanığa 19,5 yıl hapis

        Kayseri'de tabancayla öldürdüğü eniştesinin üzerinden araçla geçen sanık 19 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 17:01 Güncelleme: 24.10.2024 - 17:01
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        Kayseri'de silahla öldürdüğü eniştesinin üzerinden araçla geçen sanığa 19,5 yıl hapis
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        Kayseri'de tabancayla öldürdüğü eniştesinin üzerinden araçla geçen sanık 19 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

        Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Y.K, maktul S.T'nin müşteki babası K.T. ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Mahkeme heyeti başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun geldiğini belirtti.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

        Sanık Y.K. savunmasında, işe giderken maktulün önünü kesip kendisini dövdüğünü iddia etti.

        Olayın bir anda geliştiğini öne süren Y.K, "Ablama uyuşturucu vermek istemiş, sigarayı üzerinde söndürmeye çalışmış. 4 sefer şikayette bulundum ancak sonuç alamadım. Uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Tabancayı kendimi koruma amaçlı taşıyordum. Sürekli tehdit ediyordu. Planlayarak yapmadım. Öldürme amaçlı değil, kendimi koruma amaçlı sıktım. O anda şuurum yerinde değildi. Hayatımı kararttı. Olaydan dolayı pişmanım, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

        Müşteki K.T. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

        Mahkeme heyeti, sanık Y.K'ye "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl, "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis verdi.

        Duruşma salonu dışında bekleyen maktulün yakınları, karara tepki gösterdi.

        - Olay

        Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'nde, 3 Mart'ta Y.K. ile eniştesi S.T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada Y.K, eniştesi S.T'ye tabancayla ateş etmiş, olay yerinden araçla kaçarken de yere düşen S.T'nin üzerinden geçmişti.

        S.T, olay yerinde hayatını kaybetmiş, tutuklanan Y.K. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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