Kayseri'de silahla öldürdüğü eniştesinin üzerinden araçla geçen sanığa 19,5 yıl hapis

Kayseri'de tabancayla öldürdüğü eniştesinin üzerinden araçla geçen sanık 19 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Y.K, maktul S.T'nin müşteki babası K.T. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun geldiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık Y.K. savunmasında, işe giderken maktulün önünü kesip kendisini dövdüğünü iddia etti.

Olayın bir anda geliştiğini öne süren Y.K, "Ablama uyuşturucu vermek istemiş, sigarayı üzerinde söndürmeye çalışmış. 4 sefer şikayette bulundum ancak sonuç alamadım. Uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Tabancayı kendimi koruma amaçlı taşıyordum. Sürekli tehdit ediyordu. Planlayarak yapmadım. Öldürme amaçlı değil, kendimi koruma amaçlı sıktım. O anda şuurum yerinde değildi. Hayatımı kararttı. Olaydan dolayı pişmanım, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.