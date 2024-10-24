Kayseri'den kısa kısa

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Erciyes Teknopark'ta faaliyet gösteren AR-GE Ofisi'ni ziyaret etti.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Altun beraberindeki Rektör Yardımcısı ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oktay Özkan, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Musa Oktay Kayırga ile TUSAŞ'ın Erciyes Teknopark’ta faaliyet gösteren AR-GE Ofisi'ne ziyarette bulundu.

Ziyarette, TUSAŞ’ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik düzenlenen hain terör saldırısını kınayan Rektör Altun, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. - Büyükkılıç'tan 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyaret Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in Bünyan ilçesindeki ailesini ziyaret etti. Ziyarette şehit için dua eden Büyükkılıç, Yiğit'e Allah’tan rahmet, ailesine sabır diledi.