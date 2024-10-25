Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Ragbi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Şampiyona 27 Ekim Pazar günü saat 15.00'te düzenlenecek kupa ve madalya töreni ile sona erecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şampiyona 26-27 Ekim'de gerçekleştirilecek. Kentte ilk defa düzenlenecek şampiyonaya 10 kadın ve 30 erkek takımında 450 sporcu katılacak.

Türkiye Ragbi Federasyonunca düzenlenen 7'li Ragbi 21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonası, yarın Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başlayacak.

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