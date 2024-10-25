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        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Ragbi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

        Türkiye Ragbi Federasyonunca düzenlenen 7'li Ragbi 21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonası, yarın Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:44 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:44
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        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Ragbi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
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        Türkiye Ragbi Federasyonunca düzenlenen 7'li Ragbi 21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonası, yarın Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başlayacak.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şampiyona 26-27 Ekim'de gerçekleştirilecek. Kentte ilk defa düzenlenecek şampiyonaya 10 kadın ve 30 erkek takımında 450 sporcu katılacak.

        Ankara, Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, Bursa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kastamonu, Konya, Ordu, Samsun, Trabzon ve Tokat'dan takımların yer alacağı şampiyonanın ilk etabı yarın saat 10.00'da başlayacak.

        Şampiyona 27 Ekim Pazar günü saat 15.00'te düzenlenecek kupa ve madalya töreni ile sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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