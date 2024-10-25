Hacılar Belediyesi Cumhuriyet Bayramı öncesi ilçeyi Türk bayraklarıyla donattı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi ilçeyi Türk bayraklarıyla donattıklarını bildirdi.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ilçede büyük bir coşkuyla kutlanacağını ifade etti.

Cumhuriyet coşkusunu halkla paylaşmak amacıyla başta hizmet binası olmak üzere cadde ve kavşakların Türk bayraklarıyla süslediğini belirten Özdoğan, Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümünü büyük bir onurla ve gururla kutladıklarını kaydetti.

Hafta başından itibaren ilçeyi bayraklarla donattıklarını vurgulayan Özdoğan, "İlçe meydanına ve belediye binamızın arasındaki alana büyük bayrağımızı astık. Bugün de tüm esnafımıza Türk bayrağı dağıtımı yaparak bu coşkuyu daha geniş kitlelerle paylaştık." ifadelerini kullandı.

Özdoğan, tüm ilçe sakinlerini 29 Ekim'de ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asmaya davet etti.