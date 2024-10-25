Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza kesildi

        Kayseri'de drift yaptığı tespit edilen sürücüye, 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 22:03 Güncelleme: 25.10.2024 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de drift yaptığı tespit edilen sürücüye, 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

        Melikgazi ilçesindeki Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi yakınlarında bir araçla drift yapıldığı ihbarı üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Tespit edilen sürücüye toplam 32 bin 233 lira ceza kesildi, sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğretmen atama sonuçları açıklandı
        Öğretmen atama sonuçları açıklandı
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        'Öcalan bulunduğu yerden çağrısını yapar'
        'Öcalan bulunduğu yerden çağrısını yapar'
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        Dehşet saçan öğrenci yakalandı!
        Dehşet saçan öğrenci yakalandı!
        25 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        25 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Avrupa'nın ardından
        Avrupa'nın ardından
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Uzay seyahati için biletler satışa çıktı
        Uzay seyahati için biletler satışa çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı

        Benzer Haberler

        Kendisini polis olarak tanıtarak girdiği evden hırsızlık yapan şüpheliye tu...
        Kendisini polis olarak tanıtarak girdiği evden hırsızlık yapan şüpheliye tu...
        Kayseri 6. Bilim Şenliği başladı
        Kayseri 6. Bilim Şenliği başladı
        Hacılar Belediyesi Cumhuriyet Bayramı öncesi ilçeyi Türk bayraklarıyla dona...
        Hacılar Belediyesi Cumhuriyet Bayramı öncesi ilçeyi Türk bayraklarıyla dona...
        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Ragbi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipli...
        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Ragbi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipli...
        Kocasinan Belediyesi, ekim ayı birinci oturumunun ek meclis toplantısı yapı...
        Kocasinan Belediyesi, ekim ayı birinci oturumunun ek meclis toplantısı yapı...
        Eski Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu son yolculuğuna uğurlandı (2)
        Eski Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu son yolculuğuna uğurlandı (2)