Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza kesildi
Kayseri'de drift yaptığı tespit edilen sürücüye, 32 bin 233 lira ceza uygulandı.
Kayseri'de drift yaptığı tespit edilen sürücüye, 32 bin 233 lira ceza uygulandı.
Melikgazi ilçesindeki Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi yakınlarında bir araçla drift yapıldığı ihbarı üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Tespit edilen sürücüye toplam 32 bin 233 lira ceza kesildi, sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.
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