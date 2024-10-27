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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 17:30 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:48
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:KadirHas

        Hakemler: Kerem Yılmaz, Ahmet Murat Arıkanlı, Oğuzhan Güzel

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 7, Dangerfield 19, Fall 19, Williams 18, Diallo 12, Meltem Avcı Yılmaz 10, Feray Dalkılıç

        İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 21, Heal 21, Elif Emirtekin 11, Alleyne 18, Hurt 8, Büşra Akgün 3, Ecem Erk 2, Banu Şimşek 5, Ceylin Beyza Altunpa

        1. Periyot: 17-26

        Devre: 47-46

        3. Periyot: 65-73

        Beş faulle çıkan: Kübra Erat 39.49 (Melikgazi Kayseri Basketbol)

        KAYSERİ

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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