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        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı

        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 10:42 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:42
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        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı
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        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 26 operasyon düzenlendi.

        Bu kapsamda, yakalanan 61 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 14 zanlı tutuklandı.

        Operasyonlarda 35 kilo 308 gram uyuşturucu, ruhsatsız 8 tabanca ve 169 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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