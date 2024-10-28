Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 26 operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda, yakalanan 61 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 14 zanlı tutuklandı.
Operasyonlarda 35 kilo 308 gram uyuşturucu, ruhsatsız 8 tabanca ve 169 fişek ele geçirildi.
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