Kayseri'de Cumhuriyet'in 101'inci yılında bisiklet turu düzenlendi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK Palas Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki öğrenciler, Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla bisiklet turu gerçekleştirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK Palas Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki öğrenciler, Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla bisiklet turu gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 200'ün üzerinde öğrenci, 4 kilometre pedal çevirdi.
Etkinliğe, öğrencin yanı sıra 200'ün üzerinde vatandaş da katıldı.
Katılımcılar, Palas Mahallesi'nde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi'nden, Tuzla Gölü'ne kadar bisiklet sürdü.
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