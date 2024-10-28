Türkiye Kart, Kayseri'de kullanıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, entegrasyon çalışmalarının birinci fazı tamamlanan Türkiye Kart'ın Kayseri toplu ulaşımında kullanıma açıldığını duyurdu.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin PTT A.Ş koordinasyonunda yürütülen Türkiye Kart Projesi'nin hayata geçtiği ilk şehirlerden birisi olduğu belirtti.

Türkiye Kart'ın toplu ulaşım araçlarında yeni alternatif bir ödeme aracı olduğunu aktaran Büyükkılıç, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da belirttiği üzere, Kayseri'nin Türkiye'deki ilk 5 pilot ilden biri olması da Kayseri Büyükşehir Belediyesinin vizyon projelerin her zaman bir paydaşı olmaya çalışarak yeniliklere ve geliştirmelere açık olduğunun ayrı bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.