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        Kayseri'de freni patlayan kamyonun otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Develi ilçesinde kömür yüklü kamyonun otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 12:08 Güncelleme: 29.10.2024 - 12:10
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        Kayseri'de freni patlayan kamyonun otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Develi ilçesinde kömür yüklü kamyonun otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen, 38 HU 047 plakalı kömür yüklü kamyon, Tekir Mahallesi Sanayi Caddesi'nde freninin patlaması sonucu 38 SZ 209 plakalı otomobile çarparak devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kamyondaki yolcu E.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan 6 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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