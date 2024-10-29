Kayseri'de freni patlayan kamyonun otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Kayseri'nin Develi ilçesinde kömür yüklü kamyonun otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde kömür yüklü kamyonun otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen, 38 HU 047 plakalı kömür yüklü kamyon, Tekir Mahallesi Sanayi Caddesi'nde freninin patlaması sonucu 38 SZ 209 plakalı otomobile çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kamyondaki yolcu E.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 6 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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