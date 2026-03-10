Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 00:19
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü ve örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullanıcısı K.S. (57) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

