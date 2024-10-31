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        Kayseri'de 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 21:53 Güncelleme: 31.10.2024 - 21:53
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        Kayseri'de 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arananların yakalanması için operasyon başlatıldı.

        Ekipler, hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yi (20) yakaladı.

        Hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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