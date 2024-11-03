Kayseri'de 9,6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Kayseri'de bir otomobilde 9,6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de bir otomobilde 9,6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Dedektör köpeği "Eta"nın katıldığı aramada, bir otomobilin çeşitli bölmelerine gizlenmiş 9 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan C.Y. (33) ile H.E.Y'nin (32) emniyetteki işlemleri sürüyor.
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