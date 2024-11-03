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        Kayseri'de 9,6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

        Kayseri'de bir otomobilde 9,6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 09:48 Güncelleme: 03.11.2024 - 09:48
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        Kayseri'de 9,6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
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        Kayseri'de bir otomobilde 9,6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Dedektör köpeği "Eta"nın katıldığı aramada, bir otomobilin çeşitli bölmelerine gizlenmiş 9 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan C.Y. (33) ile H.E.Y'nin (32) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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