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        Palancıoğlu, Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi'ne katılacak

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ürdün'de düzenlenecek Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) toplantısına katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 10:43 Güncelleme: 03.11.2024 - 10:43
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        Palancıoğlu, Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi'ne katılacak
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ürdün'de düzenlenecek Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) toplantısına katılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, 4-6 Kasım tarihlerinde düzenlenecek toplantıda Türkiye'yi temsil edecek.

        Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi 3 farklı görevde temsil ettiğini anımsatan Palancıoğlu, geçen haftalarda Fransa’nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi Toplantısı’na katıldığını aktardı.

        Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Şimdi yine Türkiye Ulusal Heyetinde dört asil üyeden birisi olarak Ürdün'ün Amman şehrinde gerçekleştirilecek ve pazartesi başlayıp çarşamba günü tamamlanacak olan Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi toplantısına 15. Genel Kurula ülkemizi temsilen iştirak edeceğim. Burada önemli konulardan biri, bundan sonra dünyanın en önemli gündem maddelerinden olacak iklim değişikliği ve özellikle suyla ilgili planlar. Özellikle Asya ve Afrika ülkelerinin, ülkemizin ve Orta Doğu’nun en önemli gündem maddesi içme ve kullanma suyu. Dolayısıyla bunlarla ilgili gündem maddeleri olacak. Ülkemizin hassas olduğu konulardan biri olan Akdeniz konusu ve diğer konularla ilgili görüş alışverişinde bulunacağız ve ülkemizi temsil edeceğim."

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