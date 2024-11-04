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        Kayseri'de son bir haftada 10 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:16 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:16
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        Kayseri'de son bir haftada 10 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
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        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 424,97 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

        Toplam 17 operasyonda, 51 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 10 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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