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        Kayseri Kariyer Merkezi ekimde 305 kişiye istihdam sağladı

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kariyer Merkezinin ekim ayında 305 kişiye istihdam sağladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 15:17 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:17
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        Kayseri Kariyer Merkezi ekimde 305 kişiye istihdam sağladı
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kariyer Merkezinin ekim ayında 305 kişiye istihdam sağladığını bildirdi.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, iş arayan ve işveren arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezinin danışmanlık hizmeti verdiğini ifade etti.

        Merkezin web sitesi ve cep telefonu uygulaması aracılığıyla da hizmet verdiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Merkezimiz 2024 yılı ekim ayı içerisinde 934 başvuru, 208 iş ilanı ve toplam 583 personel talebi aldı. En doğru şekilde işveren ile iş arayanı buluşturmaya özen gösteren Kayseri Kariyer Merkezi, ekimde 305 kişiye istihdam sağladı. Merkez sadece bir ayda 38 bin 135 yönlendirme yaparken, iş yeri ziyaretleri ve şehirde yapılan etkinliklerde de yer alarak istihdama yönelik olarak vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Merkez aracılığıyla Kayseri ve çevre illerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin en verimli şekilde staj süreçlerini tamamlayabilmeleri için de gayret gösteriliyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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