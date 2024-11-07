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        Kayseri'de aracının yanında köpeğini koşturan sürücüye 7 bin 400 lira ceza

        Kayseri'de seyir halindeki aracının yanında köpeğini koşturan sürücüye 7 bin 400 lira idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 16:26 Güncelleme: 07.11.2024 - 16:26
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        Kayseri'de aracının yanında köpeğini koşturan sürücüye 7 bin 400 lira ceza
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        Kayseri'de seyir halindeki aracının yanında köpeğini koşturan sürücüye 7 bin 400 lira idari para cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformunda bir sürücünün, seyir halindeki aracının yanında bir köpeği koşturduğu görüntü üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, otomobili ve sürücüsünü tespit etti.

        Köpeğin sahibi olduğu belirlenen sürücüye, Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 7 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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