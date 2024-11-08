YÖK Başkanı Özvar, Erciyes Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, doktora programı açmak üzere başvuran üniversitelere akredite programa sahip olma şartı getirdiklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uygulama merkezi gibi birimlerin kurulmasını da akreditasyon şartına bağlamak üzere Kurulumuzca bir çalışma yürütülmektedir." dedi.

Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan Özvar, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim döneminin tüm öğrencilere, akademisyen ve idari personele hayırlı olmasını diledi.

Kayseri'nin bünyesinde barındırdığı 3 devlet ve 1 vakıf üniversitesiyle Anadolu'nun yükseköğretimde öne çıkan kentlerinden olduğunu belirten Özvar, ERÜ'nün sadece Kayseri'de değil Yozgat ve Nevşehir gibi kentlerde de yükseköğretim geleneğinin oluşmasına, buralarda yeni üniversitelerin kurulmasına kaynak teşkil ettiğini vurguladı. Özvar, ERÜ'nün 49 bine yakın öğrencisi, 2200'ü aşan öğretim elemanı ve yaklaşık 4600 idari personeliyle çok büyük bir kapasiteye sahip olduğunu, bu kapasitenin çok iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

YÖK olarak üniversiteleri araştırma, proje, bilimsel çalışma, nitelikli akademik yayın, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve diğer alanlarda kendilerini geliştirmelerinin yanında güçlü yönlerini öne çıkaracak şekilde ihtisaslaşmaları ve farklılaşmaları için sürekli teşvik edip desteklediklerini belirten Özvar, bu kapsamda çok sayıda program ve projeyi aktif şekilde uyguladıklarını aktardı. Üniversitelere ilişkin değerlendirmeleri veriye dayalı ve kanıtlanabilir ölçütler üzerinden gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özvar, bunlar arasında, nitelikli uluslararası yayınlar ve bunlara yapılan atıflar, uluslararası üniversite sıralamalarındaki konum ve uluslararası öğrenci sayısı gibi çok sayıda başlığın yer aldığını anlattı.

ERÜ'nün uluslararası üniversite sıralamalarında daha üst sıralarda kendine yer bulacak potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Özvar, önümüzdeki yıllarda bu konuda daha iyi neticeler alınacağına inandığını, bunu pekiştirmedeki en önemli etkenin şehrin idarecilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, hayırseverlerin üniversiteyle uyumu olduğunu dile getirdi. - Akreditasyon çalışmaları Kurumsal akreditasyonların yanında üniversitelerde program akreditasyonlarını güçlü bir şekilde teşvik edip desteklediklerini belirten Özvar, "Bu anlayışımızın bir tezahürü olarak, doktora programı açmak üzere başvuran üniversitelerimize akredite programa sahip olma şartı getirmiş bulunuyoruz. Benzer şekilde, önümüzdeki dönemde fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uygulama merkezi gibi birimlerin kurulmasını da akreditasyon şartına bağlamak üzere kurulumuzca bir çalışma yürütülmektedir. Önümüzdeki günlerde bunu ilan edeceğiz." diye konuştu.

- Uluslararası öğrenci sayısında hedef dünyada ilk 5'e girmek Dünyada yükseköğretim okumak isteyen ve bunu yapacak kaliteye sahip tüm öğrencilere kapılarının açık olduğunu ifade eden Özvar, "Biz uluslararası öğrencileri misafirimiz, kendi evladımız olarak görüyoruz. Hedefimiz Türkiye'de çok daha yüksek sayıda uluslararası öğrenciyi yetiştirmek ve kendi ülkeleri için faydalı, hayırlı birey haline getirmektir. Yükseköğretim Kurulunun en önemli hedeflerinden biri, uluslararası öğrenci hareketliliği bakımından dünyada ilk 5 ülke arasına girmektir" dedi.

Türkiye'de yükseköğretim kurumlarındaki başarı ve kalite arttıkça bu kurumlara olan ilginin de arttığını vurgulayan Özvar, bu kapsamda bu yıl Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin öğretime başladığını, Kazakistan'da Gazi Üniversitesinin eğitim programları açacağını, Arnavutluk'ta İstanbul Teknik Üniversitesinin bir şubesinin açılacağını, Mısır'da Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin şubelerinin açılması konusunda anlaştıklarını kaydetti. İstihdamla ilişkisi azalan programları kademeli olarak sistem dışına çıkarırken Türkiye'nin her alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirecek programlara ağırlık verdiklerini anlatan Özvar, bu yıl 20 üniversitede yapay zeka ve dijital tabanlı 73 yeni program açtıklarını, organize sanayi bölgelerinde meslek yüksekokulu programlarını genişlettiklerini ifade etti.

Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlatan Özvar, projeyle kampüslerde enerji verimliliğini artırmayı, su kaynaklarını korunmayı, atık idaresini optimize etmeyi ve karbon ayak izini azaltmayı hedeflediklerini kaydetti. ERÜ'nün önümüzdeki yıllarda dünyanın ilk 500 üniversitesi içinde yer almasını hayal ettiğini, bunun için YÖK olarak gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirten Özvar, "Gördüğümüz kadarıyla sağlık ve mühendislik alanları başta olmak üzere ülkemizde rekabet üretebildiği alanlar var. Biz başta sağlık olmak üzere birkaç dalda Erciyes Üniversitesinde birer Mükemmelliyet Merkezi kurmak kararı aldığımızı duyurmak isterim." ifadelerini kullandı.