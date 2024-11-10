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        Kayseri'de bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Kayseri'de bir sitenin bahçesinden yapılan bisiklet hırsızlığı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:19 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:19
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        Kayseri'de bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
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        Kayseri'de bir sitenin bahçesinden yapılan bisiklet hırsızlığı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önlemek ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri, bir sitenin bahçesinden bisiklet çalındığı ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için başlattı.

        Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının G.A. (32) olduğunu belirledi.

        Şüphelinin gözaltına alındığı olayın ardından bisiklet de sahibine teslim edildi.

        Hırsızlık anı sitenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtlarda şüphelinin site bahçesinden bisikleti alarak uzaklaştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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