Kayseri'de bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önlemek ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri, bir sitenin bahçesinden bisiklet çalındığı ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için başlattı.

Kayseri'de bir sitenin bahçesinden yapılan bisiklet hırsızlığı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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