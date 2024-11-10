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        Kayseri'de köpeği aydınlatma direğine vuran zanlı yakalandı

        Kayseri'de elinde tuttuğu köpeği aydınlatma direğine vuran zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 19:42 Güncelleme: 10.11.2024 - 19:49
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        Kayseri'de köpeği aydınlatma direğine vuran zanlı yakalandı
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        Kayseri'de elinde tuttuğu köpeği aydınlatma direğine vuran zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformunda "İldem'de köpeğe şiddet, defalarca direğe vurdu" başlıklı paylaşımla ilgili çalışma başlattı.

        Bu kapsamda yapılan incelemelerde, kimliği tespit edilen şüpheli İ.P. (21) gözaltına alındı.

        Şiddet uygulanan köpek kliniğe götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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