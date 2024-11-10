Kayseri'de köpeği aydınlatma direğine vuran zanlı yakalandı

Bu kapsamda yapılan incelemelerde, kimliği tespit edilen şüpheli İ.P. (21) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformunda "İldem'de köpeğe şiddet, defalarca direğe vurdu" başlıklı paylaşımla ilgili çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.