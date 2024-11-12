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        Talas Belediyesinin depreme hazırlıkları

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 12 Kasım Afete Hazırlık Günü kapsamında Mevlana Mahallesi'nde bulunan Acil Durum Konteyneri'nde açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 17:03 Güncelleme: 12.11.2024 - 17:05
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        Talas Belediyesinin depreme hazırlıkları
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        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 12 Kasım Afete Hazırlık Günü kapsamında Mevlana Mahallesi'nde bulunan Acil Durum Konteyneri'nde açıklamada bulundu.

        Başkan Yalçın, Talas Belediyesi olarak afete hazırlık anlamında en hazır belediye olduklarını belirtti.

        Afetin değil, ihmalin öldürdüğünü dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

        "Afete hazırlık noktasında bilhassa Mevlana Meydanı'nda olduğu gibi ilçemizin farklı toplanma alanlarına acil durum konteynerleri koyuyoruz. Herhangi bir sarsıntıda insanlar kendilerini dışarı attığında minder, battaniye, uyku tulumu gibi birçok malzemenin olduğu konteynerimizden yararlanacak. Bunların sayısını hızla artırıyoruz. Depreme hazırlığı afet öncesi, afet esnası ve sonrası diye üçe ayırmak lazım. Biz üçüne de hazırız. Afet İşleri Müdürlüğümüz AFAD ile hem vatandaşlarımızı bilinçlendirme eğitimlerine hem de anlık refleksleri geliştirmek üzere sivillerle çalışmalara devam ediyor."

        Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Yalçın, "1999'dan önce yapılan binaların kentsel dönüşüme alınmasıyla ilgili bakanlık alanları ilan etti, belediyeler de emsal artışlarını yaparak vatandaşın evine ev şekliyle sıfır dairelerle değiştirdi. Şimdi bu kapsamda 3 binin üzerinde ev vatandaşımıza teslim edildi. Şu an Talas'ta 48 noktada kentsel dönüşüm devam ediyor. Bu yıl 2 bin 400 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirildi. Kentsel dönüşüm depremsellik açısından en önemli adım. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin yaptığı güzel bir çalışmanın biz de Talas'taki yetkilerini kullanarak vatandaşımıza hizmet etmenin gayretindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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