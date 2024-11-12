Talas Belediyesinin depreme hazırlıkları

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 12 Kasım Afete Hazırlık Günü kapsamında Mevlana Mahallesi'nde bulunan Acil Durum Konteyneri'nde açıklamada bulundu.

Başkan Yalçın, Talas Belediyesi olarak afete hazırlık anlamında en hazır belediye olduklarını belirtti.

Afetin değil, ihmalin öldürdüğünü dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Afete hazırlık noktasında bilhassa Mevlana Meydanı'nda olduğu gibi ilçemizin farklı toplanma alanlarına acil durum konteynerleri koyuyoruz. Herhangi bir sarsıntıda insanlar kendilerini dışarı attığında minder, battaniye, uyku tulumu gibi birçok malzemenin olduğu konteynerimizden yararlanacak. Bunların sayısını hızla artırıyoruz. Depreme hazırlığı afet öncesi, afet esnası ve sonrası diye üçe ayırmak lazım. Biz üçüne de hazırız. Afet İşleri Müdürlüğümüz AFAD ile hem vatandaşlarımızı bilinçlendirme eğitimlerine hem de anlık refleksleri geliştirmek üzere sivillerle çalışmalara devam ediyor."