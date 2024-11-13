Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Tırda yapılan aramada gümrük kaçağı 680 paket sigara ile 5 kilo 200 gram çay ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesi Solaklar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği yol kontrol devriyesinde durumundan şüphelendiği bir tırı durdurdu.

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