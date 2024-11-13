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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de jandarma ekiplerince gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 19:30 Güncelleme: 13.11.2024 - 19:30
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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de jandarma ekiplerince gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesi Solaklar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği yol kontrol devriyesinde durumundan şüphelendiği bir tırı durdurdu.

        Tırda yapılan aramada gümrük kaçağı 680 paket sigara ile 5 kilo 200 gram çay ele geçirildi.

        Ekiplerce, tır sürücüsü F.Y hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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