Kayseri'de yolcu otobüsü, tır ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

H.N. idaresindeki 38 NK 327 plakalı yolcu otobüsü ile A.Ö. yönetimindeki 38 UY 632 plakalı tır ve S.A'nın kullandığı 33 PAP 31 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda çarpıştı.

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