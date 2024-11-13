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        Kayseri'de yolcu otobüsü, tır ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolcu otobüsü, tır ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 21:37 Güncelleme: 13.11.2024 - 22:01
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        Kayseri'de yolcu otobüsü, tır ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolcu otobüsü, tır ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.N. idaresindeki 38 NK 327 plakalı yolcu otobüsü ile A.Ö. yönetimindeki 38 UY 632 plakalı tır ve S.A'nın kullandığı 33 PAP 31 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yolcu otobüsünün şoförü ile muavin B.İ. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı yolda araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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