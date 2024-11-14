Kayseri'de oto kiralama işletmesinde bir kişi bıçakla yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mevlana Mahallesi Mürit Ali Efendi Caddesi'nde Suriye uyruklu iki grup arasında bir kiralık araç işletmesinde henüz öğrenilmeyen nedenle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.