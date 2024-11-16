Türkiye- Galler maçının ardından

Milli oyuncu İsmail Yüksek, son maçı kazanıp grubu lider bitirmek istediklerini söyledi.

İsmail Yüksek, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'le 0-0 berabere kaldığı müsabakanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri halkına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Maçın son dakikasına kadar mükemmel bir desteğin olduğunu ifade eden Yüksek, "Güzel bir galibiyetle veda etmek isterdik. Bu güzel destek için teşekkür ederiz. Şu an grupta lideriz hala namağlup devam ediyoruz. Bu bizim için çok önemli, her şey bizim elimizde. Son bir maçımız kaldı, o maçı da en iyi şekilde galip gelerek grubu lider bitirmek istiyoruz. A Grubu'na çıkmak istiyoruz." dedi.

Bir gazetecinin "Kerem Aktürkoğlu ile konuştunuz mu?" sorusuna İsmail Yüksek, Aktürkoğlu'nun büyük bir cesaret gösterdiğini belirtti. Kerem Aktürkoğlu'nun önemli bir futbolcu olduğunu belirten Yüksek, "Son dakika topun başına geçti, futbolda bunlar var, kaçıyor. Herkes kaçırıyor. Ama yine de devam etmesi çok daha önemli. Kerem geçmişte önemli galibiyetler aldırmış bir futbolcu. Takım için önemli bir oyuncu. Bizim için çok bir sorun olmadı. Bugün olmadı, yarın olacaktır." diye konuştu.

"A Milli Takım maç içerisinde birçok pozisyona girdi, gösterilen performans ve golün gelmeyişini neye bağlıyorsunuz?" sorusuna da İsmail Yüksek, son dakikaya kadar verilen mücadelenin takdire şayan olduğunu aktardı. - "Son vuruşlarda biraz eksiğimiz oldu" Grubu lider olarak bitireceklerini inandığını ifade eden İsmail Yüksek, "Ama tabii şansızlık, son vuruşlarda biraz eksiğimiz oldu. Bu eksikliğimizi gidermemiz gerekiyor. Son maç bizim için önemli, galibiyet almamız gerekiyor. Bize de bu jenerasyona da bu yakışır. İnşallah o maçta bugünkü eksikliğimizi gidereceğiz ve grubu lider bitireceğiz." ifadesini kullandı.

Asıl üzüntülerinin muhteşem desteğe karşın galibiyet alamamak olduğunu vurgulayan İsmail Yüksek, "Hepimiz inançlıyız, her şeyin elimizde olması daha da güzel bir şey. Bu takım ve jenerasyon her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz içeride kendimize güvendiğimizi ve daha iyi olmamız gerektiğini konuştuk. Salı gününe daha güçlü çıkmamız gerektiğini konuştuk. İnşallah bunu salı günü ülkemize ve sizlere göstereceğiz."