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        Cihan Çanak, Abdülkerim Bardakcı'nın yerine A Milli Futbol Takımı kadrosuna çağrıldı

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile dün oynadığı karşılaşmada cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Kadardağ maçı kadrosuna Cihan Çanak davet edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 12:36 Güncelleme: 17.11.2024 - 12:36
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        Cihan Çanak, Abdülkerim Bardakcı'nın yerine A Milli Futbol Takımı kadrosuna çağrıldı
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        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile dün oynadığı karşılaşmada cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Kadardağ maçı kadrosuna Cihan Çanak davet edildi.

        Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Mili Takımımızın dün akşam Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart görerek 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynayacakları son gurup müsabakasında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı kamptan ayrıldı. Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak bugün itibariyle A Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı." ifadelerine yer verildi.

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