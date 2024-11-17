Cihan Çanak, Abdülkerim Bardakcı'nın yerine A Milli Futbol Takımı kadrosuna çağrıldı

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Mili Takımımızın dün akşam Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart görerek 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynayacakları son gurup müsabakasında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı kamptan ayrıldı. Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak bugün itibariyle A Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı." ifadelerine yer verildi.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile dün oynadığı karşılaşmada cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Kadardağ maçı kadrosuna Cihan Çanak davet edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.